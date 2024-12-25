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全社會防衛韌性委員會26日開會 總統府首度桌上推演

2024/12/25 18:14
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（中央社記者溫貴香台北25日電）總統府全社會防衛韌性委員會26日將召開第2次會議，當天上午將首次在總統府內，邀集19個中央部會與地方16個局處進行閉門桌上推演，共同驗證中央與地方緊急事態應處能力，並為明年3月的實地演習進行預先作業與暖身。

國安人士今天表示，26日閉門桌上推演將由全社會防衛韌性委員會副召集人，副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安與國安會秘書長吳釗燮帶領，邀集19個中央部會參與，結合地方16個局處首長擔任參演者共同規劃，並會加入民間單位。

國安人士指出，桌上推演時間定26日上午9時至12時，情境假定為2024年全球大選年，中共與其他威權國家持續不放棄挑戰國際秩序，在地緣政治不穩定情況下，中共針對第一島鏈進行大規模軍演，台灣該如何應處。

國安人士說，想定情境包括「高強度灰色地帶行動」、「瀕臨衝突狀態」等2種狀況，與11種想定情境進行處置，推演項目將包含反認知戰、緊急醫療機制啟動、關鍵基礎設施維護、重要物資整備等想定狀況，盼從推演過程中逐步驗證政府部門緊急事態應處能力，以及中央地方協調默契。

國安人士指出，此次桌上推演目的，一方面是驗證中央及地方政府的緊急應變、功能整合與處置能力，另一方面是希望將地方政府納入整備整合，以因應當台灣發生天災、突發或地緣政治變化等國家面臨緊急事態，能維持社會安全穩定、人民日常生活不變，藉此強化整體社會對於自我韌性強化的認知。

國安人士表示，由於參與者橫跨中央、地方與民間，動員陣仗大，委員會的民間委員及顧問將組成觀察組，從旁觀察準備程度與應變能力。

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國安人士指出，26日上午的桌上推演結束後，當天下午4時召開第2次委員會，先由內政部長劉世芳進行列管事項報告，再由國安會副秘書長林飛帆報告桌上推演成果，之後委員會將由委員針對桌上推演提供建議並進行討論。

國安人士透露，全社會防衛韌性委員會預計明年3月舉行地方小規模演練，明年6月銜接漢光演習進行前導演練，目的是確保國家面臨緊急事態時，能維持社會安全穩定。（編輯：林克倫、蘇龍麒）1131225

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