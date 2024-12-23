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蕭副總統感謝績優捐血人 盼良善力量不斷循環

2024/12/23 13:41
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（中央社記者葉素萍台北23日電）副總統蕭美琴今天接見「112年度績優捐血人代表」，她肯定並感謝所有熱血捐血人的付出，用自身的健康來幫助其他人也獲得健康，展現台灣的互助精神。她期盼，良善力量不斷循環，讓社會更好、更健全。

總統府發布新聞稿，蕭副總統致詞時表示，很高興有機會在總統府接待全台灣最熱血的績優捐血人代表，她要代表總統賴清德及政府向大家表達最高敬意，並感謝大家捐出自己的熱血，幫助其他有迫切需要的民眾。

副總統提到，捐血人們的長期奉獻代表著台灣的互助精神，不僅樂於幫助國內同胞，在國際上也展現Taiwan can help的良善力量。

副總統指出，身體健康是成為績優捐血人的首要條件，大家用自身的健康來幫助其他人獲得健康，她相信，每個台灣人對此都心懷感激。大家彼此幫忙，能讓社會更好、更健全。（編輯：張若瑤）1131223

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