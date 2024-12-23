蕭副總統接見建築金獎得主 盼讓民眾居住更安心

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（中央社記者葉素萍台北23日電）副總統蕭美琴今天接見國家建築金獎得主，她感謝獲獎者對台灣堅實建築的努力與貢獻，期盼台灣建築界持續朝向永續及安全的方向發展，讓民眾可以居住更安心；蕭副總統也希望，台灣百工百業都能越來越好，讓每一個台灣人都能找到適合自己的家。

總統府發布新聞稿指出，蕭副總統上午在總統府接見「第25屆國家建築金獎」暨「第19屆台灣誠信品牌得獎」單位代表。

蕭副總統致詞表示，期許大家透過持續努力，讓房屋除了安身立命的功能外，也能加入永續、綠色的元素，並且能因應地震及氣候變遷等各種挑戰，讓民眾居住更安心。

她提到，台灣永續關懷協會於921大地震後成立，因為看見台灣人民面臨天災地變的風險，期盼透過創辦「國家建築金獎」及「台灣誠信品牌」，讓建築界可以朝向永續及安全的方向發展。

蕭副總統感謝大家對於台灣堅實建築的努力與貢獻。她也希望台灣百工百業都能越來越好，讓每一個台灣人都能找到適合自己的家，「大家一起加油，讓台灣更好」。

訪賓一行包括社團法人台灣永續關懷協會創會理事長暨常務理事張清芳、理事長馮智能、國家建築金獎甄選委員會主任委員江永昌等，由內政部次長吳堂安陪同，前來總統府拜會蕭副總統。（編輯：蘇志宗）1131223