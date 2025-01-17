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蕭美琴赴陸軍無人機中心 期勉接軌國際強化防衛能量

2025/1/17 21:29（1/17 21:38 更新）
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（中央社記者溫貴香台北17日電）副總統蕭美琴今天到台南勗勉陸軍無人機訓練中心時表示，她奉總統賴清德指示，特別關注國際各種新興科技及前衛技術，如何提升整體國家安全及建軍發展，期待在大家共同努力下，強化整體防衛能量，與國際最先進的技術接軌。

副總統蕭美琴下午在國防部長顧立雄、陸軍司令呂坤修、十軍團指揮官李榮華、教準部指揮官俞文鎮等人陪同下，前往台南勗勉陸軍無人機訓練中心；副總統抵達時，首先視導無人機偵攻小組作戰演練。

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副總統隨後致詞表示，非常榮幸代表賴總統到內角營區關心官兵工作狀況，也慰勞大家這一年來的辛苦。尤其無人機訓練中心是新單位，大家從無到有、不斷精進與努力，為國奉獻。

蕭副總統說，她奉總統指示，要特別關注國際各種新興科技及前衛技術，如何提升整體國家安全及建軍發展。尤其無人載具及AI人工智慧都是新興科技、前衛技術的相關指標，期待在大家共同努力下，強化整體防衛能量，與國際最先進的技術接軌，「大家一起加油，台灣加油」。（編輯：謝佳珍）1140117

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