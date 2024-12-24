副總統肯定金舵獎暨旭青獎得獎人 助青少年迷途知返

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（中央社記者溫貴香台北24日電）副總統蕭美琴今天接見第21屆金舵獎暨旭青獎得獎人，肯定獲獎人付出時間、精神和資源，投入觀護工作與陪伴，協助青少年迷途知返，她並期盼大家一起努力讓國家更穩定、社會更和諧，也讓每位青少年都能找到人生的方向。

副總統蕭美琴上午接見由中華民國觀護協會理事長黃武田所率領第21屆金舵獎暨旭青獎得獎人致詞時表示，她要代表總統和政府表達最深的敬意，得獎人均來自不同職業，但為了社會安定，長期擔任志工，付出時間、精神和資源，投入觀護工作與陪伴，協助暫時迷失的青少年，讓青少年的人生有重新站起來的機會。

副總統指出，大家作為專業的陪伴者，不放棄這些青少年，持續付出關心與陪伴，讓青少年都能找到人生的方向和力量，有機會對社會有所貢獻，她要表達深深的感謝。

副總統認為，觀護與輔導陪伴的工作並不容易，需要社會更多人的關心跟支持。得獎人都是讓社會更健全的推手，站在第一線讓社會更安定、國家更穩定，她要再度肯定大家的卓越貢獻。

她並期盼共同努力，讓社會更和諧，也讓每位青少年都能找到人生的方向。（編輯：翟思嘉）1131224