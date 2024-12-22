台權會：藍白強修憲訴法等三法 人權民主走向崩壞

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（中央社記者葉素萍台北22日電）立法院日前三讀通過「公職人員選舉罷免法」、「憲法訴訟法」、「財政收支劃分法」修正案；台灣人權促進會今天說，國民黨與民眾黨挾人數優勢，以舉手表決，缺乏實質民主程序與詳實討論，強行通過這3個影響人民權利的法案，台權會強烈譴責。

台權會發布聲明表示，憲法訴訟法修正，未來參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人。目前憲法法庭只有8位大法官，如果國眾兩黨杯葛大法官人事案，將使憲法法庭無法運作，對於保障人民基本權利、維護權力分立的憲政機制來看，傷害甚大。

台權會說，憲法法庭是民眾權利救濟的最後手段，統計月報截至11月底，未結案的465件中，人民提出的聲請案占94%。台灣既無法參與聯合國人權機制，東亞也尚無亞洲人權法庭，憲法法庭是台灣人權救濟的終點與最後防線。

台權會說，選罷法修法，連署須附身分證影本，然而蒐集身分證影本欠缺必要性，有侵害個資疑慮。個資蒐集必須符合比例原則，以達成搜集目的必要為核心。為執行罷免連署，能夠初步確認身分的方式有很多，蒐集身分證影本以外，有隱私權利侵害疑慮更低的手段。

台權會認為，擴大蒐集個資，留下更大個資外洩隱患，也實質限縮公民政治空間。當公民必須付出更多個資、自負風險，承受更複雜的連署流程，勢必影響參與連署、政治表達意願。罷免是憲法所保障的人民參政權之一，透過修法實質上架空罷免權，恐有違反憲法疑慮。

台權會說，財政收支劃分法修正案通過後，仍以中央統籌分配為核心，但在分配基準或方式上徹底缺乏民主審議，也未充分檢討地方事權與其相應的財政自主問題。不僅忽視住民自決權，也限制了地方自治功能團體的正常發揮，對地方治理的自主性與有效性構成阻礙。法案通過後，結構性問題仍在，恐引發更多治理與資源分配矛盾。

台權會表示，立法院自開議以來，占立法院多數席次的中國國民黨、台灣民眾黨，屢屢無視實質民主程序、審議辯論的精神，扼殺國會作為民主憲政運作核心的功能。法案審查過程無視不同意見、未經實質討論即強行通過修法。

台權會說，這3項法案通過版本皆是表決前才提出的修正或再修正動議。雖然提修正動議屬立法院政黨議事攻防一環，但當多數黨用此方式強行通過法案，不僅剝奪議場內實質討論，對公民社會來說，更無從在立法前審視、辯論的參與可能，侵蝕立法程序應備的民主價值。（編輯：蘇志宗）1131222