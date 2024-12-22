憲法訴訟法三讀修正 民間司改會嚴厲譴責

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（中央社記者林長順台北22日電）立法院三讀修正通過憲訴法部分條文。民間司改會發表聲明嚴厲譴責，並呼籲在野兩黨應審慎處理大法官同意權投票，不要淪為為反對而反對，在完全破棄權力分立前懸崖勒馬。

立法院20日三讀修正通過憲法訴訟法部分條文，規定大法官未達15人時，總統應於2個月內補足提名。另外，參與評議大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告大法官人數不得低於9人。

此外，此次修法也規定，審理案件時，迴避的大法官人數超過7人以上時，未迴避的大法官應全體參與評議，經4分之3以上同意始得作成判決或裁定；未迴避的大法官人數低於7人時，不得審理案件。

司改會昨天深夜發表題為「失去理性的在野聯盟，要將台灣帶向何方？」聲明，嚴厲譴責憲法訴訟法修法，聲明提到「經歷了數代人的百年追求，我們才好不容易能在台灣這塊土地上，享受民主憲政與自由的空氣。我們期待，自由與民主的價值共識，不會因為政治的對立而被毀棄」。

聲明指出，此次立法程序的粗暴、草率，與「違憲擴權案」相較，更是有過之而無不及。在野聯盟是否將憲法法庭113年憲判字第9號判決對立法權的「尊重」當作「隨便」，當此種議事程序的濫用已經成為立法的新常態時，其對民主、憲政的危害乃至於違憲性，皆與過往的情形不同。

另一方面，7名大法官被提名人的同意案，將在24日投票，而國民黨近期也公開表態可能採取「全面封殺」，且縱使在野聯盟同意2名以上被提名人而使大法官人數可達10人以上，但修正條文本身仍可能使憲法法庭將來因大法官任期屆滿，卻因故未及時有10人以上大法官在任，致憲法法庭癱瘓。

聲明表示，規範憲法法庭的最低評議門檻並非無據，同時，在野黨也無須對總統提出的大法官人選照單全收。問題在於，如果調高門檻同時又杯葛人事案以致大法官出現缺額的情形下，憲政秩序必然陷於混亂。

司改會公開質疑，這次修法背後的公共利益，究竟是什麼？憲法法庭侵害了人民的什麼權利，以致於在野黨要火速捍衛？為何在野黨要以監督制衡之名，行癱瘓憲法法庭之實？

司改會指出，此次修法通過並不能夠一錘定音，在野黨也未必能夠達到其政治目的。在野聯盟同樣可以預測到，本次法案硬闖後，其他憲政機關面對進退維谷處境後的回應，將使國內政治紛爭與混亂變本加厲。

司改會嚴正呼籲，在野兩黨應審慎處理同意權投票，不要淪為為反對而反對，在完全破棄權力分立前懸崖勒馬。就此而論，各政黨對於大法官的人事同意權，勿再走回以黨紀綁架立委自由意志的老路，而有必要使立委基於個人對被提名人適任性的確信，自主投票。

司改會指出，無論大法官同意權行使的結果如何，都不能忽視本次在野聯盟以修法癱瘓司法權的意圖。對於在野兩黨，他們希望黨內的有識之士能回應社會提出有智慧的主張、為目前的失控踩下剎車，讓政治回歸協商與對話，使對於執政黨的監督回到理性的軌道上。

對於執政黨，司改會則期待當在野黨提出可受公評的合理訴求與監督方法時，就應接受改革的必要性，並且積極緩解對立的氛圍來達成政治上的突破。無論政治紛擾，願台灣人百年追求的民主、自由與憲政，真正成為跨越黨派與歧見的社會共識。（編輯：張銘坤）1131222