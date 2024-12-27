財劃法修正 彰縣議會國民黨團：地方增財源可建設

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（中央社記者吳哲豪彰化27日電）國民黨彰化縣議會黨團今天開記者會，力挺修法後的財劃法，國民黨彰縣議會黨團副書記長曹嘉豪說，地方增加財源後，可讓所有縣市建設地方，完成很多重要的地方建設。

立法院於12月20日三讀修正財政收支劃分法，估計中央須增加釋出財源新台幣3753億元給地方政府。

國民黨彰縣議會黨團上午在縣議會國民黨團辦公室開記者會，力挺釋出財源給地方政府版本的財劃法，曹嘉豪指出，財劃法經修正後，所有地方縣市財源合計增加3700多億元，對地方自治及地方政府的財政負擔，都較為合理。

曹嘉豪說，有了3700億元後，所有縣市可以建設地方，完成很多重要的地方建設，多名縣市長也說，要是多了這筆錢，老舊校舍可以趕快改建，破損道路也可以趕快修好，把民眾期待的公園趕快做好，把老人的設施、幼兒的托育做好，相信這是全民受益，才是真正福國利民的做法。

曹嘉豪也呼籲，修法通過後，執政黨不要再以各種理由瞎扯財劃法修正，甚至散播「修法毀滅國家」等恐嚇言論，意圖混淆視聽，這種恐嚇不僅傷害地方政府的利益，更阻礙基層民眾的福祉。（編輯：謝雅竹）1131227