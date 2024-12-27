黃偉哲重砲轟擊 財劃法六6不公讓南北差距更大

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（中央社記者張榮祥台南27日電）台南市議會國民黨團今天召開記者會支持財政收支劃分法修正案，台南市長黃偉哲重砲轟擊回應，財劃法修正案對台南極度不公不義，讓南北差距更大。

黃偉哲今天透過新聞稿指出，「財劃法應該要修，但要從更公平、合理方向修法，不是愈修法對台南愈不公平」，財劃法修正案一旦實施，恐將嚴重影響台南長遠發展，治水經費減少將危及人民生命財產安全，台南交通問題也無法解決。

黃偉哲表示，台南市天然地勢低窪，易淹水區域占全國1/3，但中央歷年治水預算新台幣466億元，僅占全國1/10，遠低於大台北地區1739億元治水預算。

軌道建設方面，台北捷運中央補助逾6775億元，台南市捷運建設所需2478億元，若比照台北市補助比例，至少需要連續10年以上資源投入才能平衡，如此分配嚴重限制台南市基礎建設發展。

黃偉哲直指財劃法修正案6大不公，分別是「以人口而言，對台南不公」：台南市186萬人，占全國1/12，增加金額僅163億元，占增加總數4.34%，六都之末，也比不上123.6萬人的彰化縣（181億元）；台南市民平均分配2萬6079元，全國排名第20，六都倒數第三，新竹縣市總人口數104萬人，卻增加395億元，占增加總數10.5%。

「就土地面積而言，對台南不公」。台南土地面積占全國1/17，財劃法修正案調降「土地面積指標」，由現行20%調降為10%，對幅員較大縣市極不公平。台南市每平方公里分配2212萬9410元，全國排名相對落後，六都排名最後1名。

「繳稅給台北，環境衝擊卻留台南」。南科產值全國第一，但南科總公司多設籍北部，導致統籌分配稅分配給北部縣市，南科產值帶來環境治理負擔、交通壓力及基礎建設維護成本卻由台南市承擔。

「台南看似增加163憶，實則減少」。一般性補助是通通有獎，計畫性補助則視地方需求向中央提出申請。過去台南擁有統籌分配款及計畫型補助經費，但修法後，中央將每年減少經常性收入3753億元，屬結構性減少，恐無力再提供統籌分配款外經費支持。

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「台南建設捉襟見肘，有人卻富到流油」。修法通過版本，共6縣市獲配統籌分配稅及一般性補助款超過歲出預算，「要5毛給一塊」，可能導致縣市加碼非法定社福、未經審慎評估興建蚊子館等，以消化預算。

「台南將持續飽受『重北輕南』之苦」。台灣發展長期重北輕南，南部人被虧待太久了，各界主張財劃法應修改，但修法後未改善，反而加劇，更是「重東輕西、重離島輕本島」、「充滿政治偏見」。（編輯：孫承武）1131227