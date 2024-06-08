本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

端午連假環騎花蓮 柯文哲：觀光振興關鍵在交通

2024/6/8 18:40（6/8 18:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民眾黨主席柯文哲（紅衣者）8日繼續在花蓮展開環騎行程，他受訪時說，觀光旅遊依賴交通，無論是蘇花改或蘇花安，從台北到花蓮要有一條安全快速的道路，再做花蓮到台東的花東快，這是花蓮人的期盼，應該要優先做。（民眾黨花蓮縣黨部提供）中央社記者張祈傳真 113年6月8日
民眾黨主席柯文哲（紅衣者）8日繼續在花蓮展開環騎行程，他受訪時說，觀光旅遊依賴交通，無論是蘇花改或蘇花安，從台北到花蓮要有一條安全快速的道路，再做花蓮到台東的花東快，這是花蓮人的期盼，應該要優先做。（民眾黨花蓮縣黨部提供）中央社記者張祈傳真 113年6月8日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣8日電）端午連假首日花蓮觀光冷清，人在花蓮進行環騎行程的民眾黨主席柯文哲說，觀光旅遊依賴交通，蘇花公路管制放行交通量就會下降，台北到花蓮安全快速的道路、花東快速道路都要優先做。

柯文哲訪花蓮第2天行程，分別前往參拜女媧娘娘廟、體驗吉籟獵人學校。他接受媒體聯訪指出，這次到花蓮，發現最大問題就是蘇花公路還在管制，旅遊產業很依賴交通，蘇花有管制，交通量就會大幅下降。

柯文哲指出，花東三法原則上建設都支持，但反對特別預算，不要先編預算再計畫，要先有計畫、可行性評估、環評、財務分析。

無論是蘇花改或蘇花安，從台北到花蓮要有一條安全快速的道路，再做花蓮到台東的花東快，這是花蓮人的期盼，要優先做，至於環島鐵路、國道6號東延2案，認為還是要回歸理性、務實及科學。

媒體問到，民進黨台北市議員李建昌在臉書貼文指出「很多好友最近都不到花蓮旅遊，不去，不是因為地震，是因為花蓮人選舉多數支持傅夫妻倆」雖事後道歉，但已引起批評。

柯文哲說，看到很驚訝，這種話就是在同胞內對立、製造敵人，認為李建昌道歉還不夠，「最好乾脆辭職算了」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

媒體提問，藍綠兩黨對國會改革下鄉宣講，民眾黨有無規劃？柯文哲說，通過後再宣講，不如一開始在立院就好好辯論，不要為反對而反對，製造社會對立。

民眾黨立院黨團總召黃國昌日前上節目表示，願意在部分法案與綠營合作。柯文哲表示，民眾黨不是絕對支持藍營或綠營，只要對台灣社會好就支持，且黨內若有不同想法，都可以協調，不是百分之百照誰的意思，政治就是妥協、憑道理辯論。（編輯：郭諭儒）1130608

#民眾黨立院黨團
#李建昌
#花蓮縣
#柯文哲
柯文哲
國會職權修法政院提覆議 柯文哲：沒實質內容淪口號柯文哲見美國防承包商團 談打造量少質精現代化部隊
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.31
更多編輯台推薦新聞：