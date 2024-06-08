端午連假環騎花蓮 柯文哲：觀光振興關鍵在交通

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（中央社記者張祈花蓮縣8日電）端午連假首日花蓮觀光冷清，人在花蓮進行環騎行程的民眾黨主席柯文哲說，觀光旅遊依賴交通，蘇花公路管制放行交通量就會下降，台北到花蓮安全快速的道路、花東快速道路都要優先做。

柯文哲訪花蓮第2天行程，分別前往參拜女媧娘娘廟、體驗吉籟獵人學校。他接受媒體聯訪指出，這次到花蓮，發現最大問題就是蘇花公路還在管制，旅遊產業很依賴交通，蘇花有管制，交通量就會大幅下降。

柯文哲指出，花東三法原則上建設都支持，但反對特別預算，不要先編預算再計畫，要先有計畫、可行性評估、環評、財務分析。

無論是蘇花改或蘇花安，從台北到花蓮要有一條安全快速的道路，再做花蓮到台東的花東快，這是花蓮人的期盼，要優先做，至於環島鐵路、國道6號東延2案，認為還是要回歸理性、務實及科學。

媒體問到，民進黨台北市議員李建昌在臉書貼文指出「很多好友最近都不到花蓮旅遊，不去，不是因為地震，是因為花蓮人選舉多數支持傅夫妻倆」雖事後道歉，但已引起批評。

柯文哲說，看到很驚訝，這種話就是在同胞內對立、製造敵人，認為李建昌道歉還不夠，「最好乾脆辭職算了」。

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媒體提問，藍綠兩黨對國會改革下鄉宣講，民眾黨有無規劃？柯文哲說，通過後再宣講，不如一開始在立院就好好辯論，不要為反對而反對，製造社會對立。

民眾黨立院黨團總召黃國昌日前上節目表示，願意在部分法案與綠營合作。柯文哲表示，民眾黨不是絕對支持藍營或綠營，只要對台灣社會好就支持，且黨內若有不同想法，都可以協調，不是百分之百照誰的意思，政治就是妥協、憑道理辯論。（編輯：郭諭儒）1130608