柯文哲見美國防承包商團 談打造量少質精現代化部隊

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（中央社記者郭建伸台北6日電 ）民眾黨主席柯文哲今天會見美國國防承包商代表團時表示，不對稱作戰概念是台灣目前共識，應加速科學化、數位化、無人化的轉型，打造量少質精的現代化作戰部隊，且增加在地組裝及維修的量能至關重要。

柯文哲今天傍晚偕民眾黨立委黃珊珊與林憶君，會見由美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond）、前美國太平洋陸戰隊司令魯德（Steven Rudder）率領的國防訪問團。民眾黨會後透過新聞稿，轉述會面過程。

柯文哲表示，台灣位處地震及颱風帶，台灣人也因為太習慣面對災難而缺乏危機意識，但孫子兵法有一句話「無恃其不來，恃吾有以待也」，就務實面看，台灣面對世界第2大經濟體的軍事壓力，在軍費支出、軍隊人數上皆不可能與中國抗衡，尤其在少子化影響下，台灣是否有足夠的國防能量應對是非常重要的事。

柯文哲指出，以目前國防戰略來看，不對稱作戰概念是台灣目前的共識，台灣的國防應該加速科學化、數位化、無人化的轉型，以打造量少質精的現代化作戰部隊。

柯文哲說，台灣屬於海島國家，如何提升國防自製率也是需要審慎思考的問題，除了國機國造、國艦國造外，若能增加在地組裝及維修的量能，對台灣整體防衛是至關重要的事。

魯德表示，美國與台灣之間的共同願景，是創建一個自由和開放的印太地區，在美台國防產業論壇中，也是希望將此一願景擴展到雙方韌性的建立及相互支持，特別是國防合作的韌性，不僅針對非對稱作戰，亦包括傳統的作戰方式。

魯德指出，台灣應該借鏡俄烏戰爭的經驗，並從中獲得啟示，包含無人系統領域在俄烏戰爭中發揮的功效，及台灣作為一個島國，必須在能源、食品和整體軍需後勤補給方面，維持自給自足的關鍵要素。

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民眾黨表示，雙方進行約1小時的拜會，柯文哲在會後，致贈「7：30晨會系列MEETING WITH KP」 T-shirt給魯德與韓儒伯。

民眾黨指出，柯文哲去年赴美時，由韓儒伯親自接待，今年1月韓儒伯亦率團回訪，這次韓儒伯再次率領包含洛克希德馬丁、雷神、貝宜等國防承包商約30人代表團與柯文哲會面，別具意義。魯德於會中，更親自邀請柯文哲出席今年9月於費城舉辦的美台國防產業論壇。（編輯：林克倫）1130606