民進黨：藍白聯手推財劃法修法 拖垮國家財政

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（中央社記者葉素萍台北11日電）民進黨今天說，中央政府2024年總預算約新台幣2兆8000億元，藍白聯手的自肥財劃法修法，竟要增加約1兆5000億元，超過一半的國家總預算，若強行通過，不僅自肥藍白的執政縣市，連國家財政也會被拖垮。

民進黨今天透過官方臉書指出，藍白國會濫權法案才三讀沒多久，藍白兩黨又聯手提出瓜分國家的「財政劃分法」修法，依據藍白版本試算，中央統籌分配稅款將由4099億元暴增至9876億元，大增5777億元、增幅達141%，且分配的條文獨厚藍白執政縣市。

民進黨舉例說，修法優先保障台北市，國民黨版試算台北市統籌分配稅款將從現在的612億元增加到989億元，資源最多的富有直轄市絲毫沒有讓利給其他縣市；民眾黨版本中營業稅地方分配額調漲，遭起訴的新竹市長高虹安將是最大獲益者，卻不知道這些縣市首長會把預算花去哪裡。

民進黨表示，由於各縣市施政計畫優先順序不同，統籌分配稅款不足時，中央會依照優先順序提供一般性補助款。但國民黨修法，除了多分配統籌分配稅款，一般性補助款也不能減少。按理來說，總預算增加，可以做的事情就多，補助款金額也應相對降低，藍白卻反其道而行，罔顧國家財政紀律。

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民進黨說，藍白財劃法修法若通過，中央政府的相關人民福利措施預算，例如，育兒津貼、租屋補助、學費補助以及長照補助等，這些民進黨政府的利民措施，將被藍白兩黨的修法瓜分殆盡。

民進黨表示，藍白的財劃法修法，每年將挖空中央約1.5兆元預算，如果挖空中央的錢，還要維持長照托育租屋補貼的預算，中央可能要借貸來支應，民眾每人每年將多負擔約63.6萬元。（編輯：郭無患）1130611