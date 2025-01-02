總統府元旦開放 創歷年單日最高進場人數

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（中央社記者溫貴香台北2日電）總統府元旦開放參觀，總統賴清德任內首次與副總統蕭美琴、秘書長潘孟安分發春聯、紅包袋與限定版乖乖，參與民眾高達9408人，遠高於2023年的7737人、2022年的6579人，創下歷年單日最高進場人數。

總統府昨天元旦開放民眾參觀，總統賴清德、副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安更親發春聯、紅包袋及「總統府限定版乖乖」，吸引近萬人入府參觀，創下歷年單日最高進場人數。

總統府昨天從上午9時至下午5時開放參觀，包含府前廣場、正大門、車廳、2樓敞廳、3樓大禮堂及部分迴廊、1樓展區；南苑、北苑及迴廊也設置民主路邊攤、農產品、台灣漫畫推廣市集及國防部青年日報社文創市集；大禮堂更舉辦4場次活動，包含上午播映動畫電影「魔法阿媽」，以及下午「總統府的建築故事」、「新台漫時代」、「台灣民主化的原聲帶」等3場主題講座。

府方人士表示，昨天上午，總統賴清德、副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安親自發送春聯、紅包袋及「總統府限定版乖乖」，吸引大批民眾前來參與，排隊人潮圍繞總統府超過1圈。據了解，昨天參與民眾高達9408人，遠高於2023年的7737人、2022年的6579人，創下歷年單日最高進場人數。

此外，由中華職棒聯盟、中華棒協、文化總會、台北市政府體育局攜手於國立台灣博物館舉辦的「BEHIND THE CHAMPION：冠軍之路特展」，同步在元旦正式登場，開展首日3252人參展。（編輯：張若瑤）1140102