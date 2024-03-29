柯建銘指設RCEP友好協會迎合中國 傅崐萁批不學無術

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（中央社記者林敬殷台北29日電）國民黨與民眾黨立委昨天在立法院成立RCEP友好協會，民進黨團立法院黨團總召柯建銘批評是公然唱和中國主張，國民黨團總召傅崐萁反批柯建銘不學無術，其言論不僅得罪RCEP成員國，也有損中華民國的高度及立場。

30位國民黨立委及5位民眾黨立委昨天在立法院成立中華民國與區域全面經濟夥伴協定（RCEP）友好協會，創會會長傅崐萁表示，盼深化交流，幫助台灣參與區域經濟整合。

不過，柯建銘今天透過社群媒體Threads表示，藍白兩黨合作，罔顧國家利益，在立法院組成RCEP友好協會，這次立法院有史以來，第一個公然迎合中國主張的國會聯誼會。

柯建銘表示，RCEP本質上是一個中國主導的區域經貿協定，在過去，台灣曾經爭取加入，然而，中國暗地裡鼓動香港加入，企圖以「一國兩制」模式，逼迫台灣就範，換言之，如果台灣不接受「一國兩制」，根本無可能加入RCEP。

柯建銘說，國民黨與民眾黨，剛剛拿到國會多數，便堂而皇之引狼入室，毫不遮掩地在台灣的國會，迎合中國對台灣的統戰，而這個成立的時間點，恰好就是國民黨立委宣布考察南沙太平島、前總統馬英九宣布訪中之際，更是令人不寒而慄。

柯建銘指出，國民黨與民眾黨配合中國掏空台灣的司馬昭之心，不只路人皆知，在美中雙方關係劍拔弩張之際，無疑將給台灣製造更多的危機。

對此，傅崐萁隨即反擊。他表示，為了配合總統蔡英文提出的新南向政策，加入RCEP一直以來都是蔡政府的重要政策之一，從外交部及經濟部的網站說明便可得知，可惜不得其門而入，如今卻雙標黨上身，只准州官放火，不許百姓點燈。

傅崐萁說，柯建銘不學無術，對於RCEP到底是誰主導，建議可以先收集資料後再發言，柯建銘現在這種得罪RCEP成員國的言論，有損中華民國的高度及立場。

傅崐萁表示、民進黨無非就是想確保RCEP友好協會沒有任何民進黨立委參加，得以在今日發動政治攻擊，抹紅潑糞，堂堂執政黨總召，卻自甘墮落至此，真是讓人不勝唏噓。（編輯：翟思嘉）1130329