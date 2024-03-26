朝野協商風波延燒 黃國昌柯建銘隔空互槓

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（中央社記者王揚宇、陳俊華台北26日電）立法院朝野黨團25日協商時，民眾黨團總召黃國昌不滿被民進黨團總召柯建銘打斷，拉高分貝斥責後離場。黃國昌今天再指柯建銘是累犯，柯建銘則說黃國昌容易被激怒，動輒咆哮，應調整心理素質。

立法院會15日發生總質詢風波，立法院長韓國瑜25日邀集黨團協商，討論未來精進方案時，台灣民眾黨立法院黨團總召黃國昌不滿發言時，被民進黨立法院黨團總召柯建銘打斷，拉高分貝指柯建銘不尊重人，憤而離場。

柯建銘當天受訪表示，他是提案人，因此做補充說明，黃國昌應該做一些心理素質調整。

事件持續延燒，黃國昌今天在黨團會議後受訪時表示，不是只有他講話被插嘴，就連國民黨立法院黨團總召傅崐萁及韓國瑜講話時，柯建銘都要插嘴，「韓院長也是蠻無奈的」。

黃國昌說，他昨天的音量確實比較高，但因柯建銘不是初犯，早已是累犯，「一犯再犯，講了很多次聽不懂」，所以他音量稍微高一點，但他絕對沒有拍桌的動作。

對於民進黨團提出的精進方案，黃國昌指出，民進黨想要拿什麼東西搬上台面，事前通知要做好，而不是把寫好的文字先藏在抽屜，協商時才突然拿出來，「說這張要你簽，沒有人這樣搞的。」

黃國昌表示，應該透過議事規則規範的東西，民進黨團卻要透過黨團協商來喬，「這件事情已經很離譜了」，內容也大有問題，民進黨團拿出的方案認定的基準為何，民進黨團想提的新規則，內容根本不及格。

對此，柯建銘除在臉書撰文說明，也在民進黨團的輿情回應記者會上接受媒體詢問。

柯建銘表示，很可惜25日的朝野協商，竟在咆哮聲中匆促結束，又失焦了。當時討論他的提案時，黃國昌提到如果有立委書面質詢是否也要等，他用6秒講了「書面質詢當然不算，講的是口頭質詢的時候」這18個字，是怕黃國昌誤解，非刻意插話，但在大家一陣錯愕中散會。

柯建銘說，他發言時黃國昌也短暫插話，傅崐萁也在不悅中插話，「我都忍受，不是嗎？」因為協商中總是難免會發生的，沒有這麼嚴重的，彼此彼此而已，而有人心理素質永不改變，是很可惜的，難道要再吵2年。

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柯建銘表示，2019年導演李惠仁拍「邁向權力之路」紀錄片，影片中說黃國昌很容易被激怒，然後咆哮走人，不知道這是否為累犯，這是黃國昌的慣性還是SOP。

媒體追問，黃國昌說沒有提前拿出方案，卻突然要他簽。柯建銘認為，這都是推託之詞，而且他在協商說明，大家一聽就懂，如果要當一個協商代表，不要稍微聽到不如意的事情就咆哮，良心建議心理素質應該改變。（編輯：翟思嘉）1130326