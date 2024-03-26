柯建銘：民進黨團國會改革版本將定案　擬增資安長

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北26日電）藍白陣營相繼提出國會改革修法版本，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天受訪說，民進黨團的國會改革版本將於本周做最後定案，例如立法院是否增加資安長等，也要修法避免立委質詢權不受侵害。

針對國會改革相關修正草案，國民黨立委及台灣民眾黨立法院黨團所提版本涉及擴大立法院調查權、總統國情報告採即問即答等，而外界關注民進黨團尚未提出國會改革修正草案。

民進黨立法院黨團今天召開輿情回應記者會，關於民進黨團的國會改革版本進度，柯建銘說，有與學者專家討論，沒有意外的話，在29日的黨團會議中與黨團成員說明後，下周會送立法院議事處交立法院程序委員會排入院會報告事項，後經付委審查，未來與其他案子在委員會併案審查。

柯建銘說，民進黨團的國會改革修法版本有一個重點，就是絕不違憲，且該改的都會面對，包括考量資安很重要，是否修立法院組織法，在立法院增設資安長。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，針對立法院會15日發生總質詢風波，朝野黨團25日協商時，民進黨團提出精進方案，希望未來院會進行有關立委的質詢或詢問時，由議事處依名單及順序明定其質詢或詢問起訖時間，如果有立委未及時到場，或提早結束質詢或詢問，則院會休息，待下一順位立委所排定質詢或詢問時間，繼續開會，進行質詢或詢問。

柯建銘說，為避免重蹈覆轍，黨團會提出立法院職權行使法修正草案，保障憲法第63條立委質詢權不受侵害，讓立委們都可以安心質詢。（編輯：蘇龍麒）1130326