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石門水庫蓄水跌破3成 水利署盼清明春雨解渴

2024/4/4 16:14
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（中央社記者曾智怡台北4日電）石門水庫目前蓄水率約27%，較過去5年平均值低，又肩負農業灌溉重任，顯見供水壓力。水利署表示，除細緻控制農業出水量，氣象署預估清明連假有一波降雨，盼明後天的雨能落在集水區，替全台水庫解渴。

日前春雨替全台水庫帶來超過1900萬噸水，水利署官員表示，中央氣象署預估清明連假有一波降雨，目前看來應是明後天有較大機會，期盼雨能落在集水區，水利署也會隨時待命，視情況實施人工增雨。

盤點全台水庫蓄水概況，北部地區新山水庫蓄水率93.2%、翡翠水庫蓄水率74.1%、石門水庫蓄水率27%、寶山第二水庫蓄水率35.3%；中部主要水庫如鯉魚潭、德基、日月潭水庫，蓄水率各為32.7%、54.7%、69.2%。

南部烏山頭水庫蓄水率89.5%、曾文水庫蓄水率40.4%、南化水庫蓄水率36.1%，皆較3天前低。

值得注意的是，石門水庫目前不僅蓄水量較去年低，也較5年平均略低。

石門水庫主要任務之一是灌溉，農業出水量極為可觀，根據水利署資料，石門水庫在2月起的整田插秧期每日農業出水140萬噸，家庭及產業用水略低、約110萬噸。3月下旬進入本田期，農業出水降至每日40萬噸，5月底迎接抽穗期，用水比將恢復成與整田插秧期相同。

因應後續抽穗大量用水需求，與氣象署及農水署持續密切合作防旱，細緻控制農業出水量，以穩定6月底前公共用水需求。

官員表示，目前石門水庫出水量已降至一天30萬噸（秧田期每日可達150、160萬出水量），公共用水方面，也從板新給水廠每日提供超過85萬噸，以緩解石門水庫供水壓力。（編輯：潘羿菁、黃國倫）1130404

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