桃園市府4月中旬將請用水大戶自主節水5%以上

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（中央社記者吳睿騏桃園3日電）為確保桃園市用水無虞，桃園市政府經濟發展局今天表示，4月中旬將請市內每天用水1000度以上大戶，以及公私立游泳池、三溫暖及水療業者，預先自主節水5%以上。

桃園市長張善政今天主持市政會議，聽取經發局「桃園旱災災害應變」專題報告，經發局表示，石門水庫正值11月至4月枯水期，今年降雨量較歷年平均減少40%以上，目前桃園市水情為綠燈，代表水情提醒階段。

經發局說，已與台水公司、農委會農水署桃園及石門管理處、北水分署於2月23日成立「旱災緊急應變小組」，並完成盤點全市767個水塔及213口水井，包含備用水井28口、公有井34口、學校井98口、工業抗旱井53口，將視未來水情需要供民眾就近取水，因應民生用水。

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經發局指出，除持續向民眾宣導節水措施，4月中旬將請每天用水1000度以上大戶、公私立游泳池、三溫暖及水療業者，預先自主節水5%以上，並檢視學校、社福機構、醫療院所、長照中心等單位用水及蓄水情形，並特別盤點儲水量不足3日的機構單位，請市民朋友響應節水行動提早抗旱。

張善政要求各局處及區公所應掌握水情燈號並落實應變措施，並請經發局建立自主預測管道，與中央同步掌握天氣資訊，即時更新完整的雨量預測，掌握最新水情，預先擬定對策並做好足夠準備，確保用水無虞。（編輯：方沛清）1130403