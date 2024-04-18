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鋒面致強降雨 台北南港、新北五股時雨量最高70毫米

2024/4/18 13:12（4/18 13:22 更新）
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受鋒面影響，新北市18日上午各地下起大雨，汐止區茄苳路一處建築工地未做好排水，造成周邊巷子積水，汐止區公所工務課調動抽水機前往排除積水。（汐止區公所提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 113年4月18日
受鋒面影響，新北市18日上午各地下起大雨，汐止區茄苳路一處建築工地未做好排水，造成周邊巷子積水，汐止區公所工務課調動抽水機前往排除積水。（汐止區公所提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 113年4月18日
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（中央社記者張雄風台北18日電）中央氣象署表示，今天雨勢最大約在上午7時許，以台北南港、新北五股時雨量有70毫米最多，相當於1小時左右降下整個上午的雨；氣象署也說，目前鋒面結構減弱，各地雨勢漸緩。

中央氣象署今天發布大雨特報，鋒面影響，易有短延時強降雨，台中以北及宜蘭地區有局部大雨發生的機率。

根據氣象署網站，今天截至中午12時許，累積雨量以台北市南港區89毫米最多，其次為新北市五股區87毫米；累積雨量前10名都在雙北地區，也都超過80毫米。

氣象署預報員葉致均告訴中央社記者，若以時雨量來看，今天雨勢最大是在上午7時左右，南港、五股時雨量皆約70毫米，相當於上半天的降雨幾乎都在這1個小時內下完。

葉致均說，目前觀察在台灣上空的鋒面結構已經減弱，各地雨勢也逐漸趨緩；這波雨勢對北部地區的水庫或多或少有些進帳，但對中南部地區幫助不大。（編輯：陳政偉）1130418

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