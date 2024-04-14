大台北花東短暫陣雨 南高屏15日留意局部36度以上

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北14日電）交通部中央氣象署今天表示，17日之前有1波鋒面在台灣北部海面，大台北及花東有零星短暫陣雨，鋒面18日、19日可能南移，仍須觀察；南高屏地區明天留意局部攝氏36度以上高溫。

氣象署預報員張承傳告訴中央社記者，明天至17日有1波鋒面在台灣北部海面，但結構不佳，主要在大台北、花東地區有零星短暫陣雨，午後東北部地區及西半部山區有局部短暫陣雨。

張承傳表示，預估18日、19日這波鋒面會往南接近台灣，降雨情況較明顯，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，但實際雨勢和降雨範圍仍要視鋒面往南的程度而定，須再觀察1、2天。

張承傳表示，20日、21日預估各地轉多雲到晴，午後北部、東北部地區及中部、東部山區有局部短暫陣雨。

溫度方面，張承傳提到，各地高溫約30度左右，南高屏地區明天仍要留意局部36度以上高溫；低溫部分，各地約23至25度。

此外，明天至17日金門及馬祖地區易有局部霧或低雲，影響能見度。（編輯：管中維）1130414