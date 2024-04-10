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東北季風減弱轉暖熱 週末各地高溫上看30度

2024/4/10 17:32
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（中央社記者張雄風台北10日電）氣象署今天表示，明天東北季風減弱，北部氣溫快速回升，高溫上看攝氏28至31度，未來一週都是偏暖熱的氣溫；明天水氣減少，13、16及17日鋒面在北部海面，北部有局部短暫陣雨。

交通部中央氣象署預報員張承傳告訴中央社記者，明天東北季風減弱，北部回溫明顯，高溫從今天的22至24度，回升為28至31度，東半部26至28度，南部約30至32度；低溫部分，北部、東北部約19度，其他地區20至23度。

張承傳說，未來一週各地偏暖熱，低溫都會在20度以上，本週末各地高溫有機會達30度以上。

張承傳表示，明天起水氣減少，東半部有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後東北部地區及西半部山區有局部短暫陣雨；13日因為鋒面由台灣北部海面快速通過，北部天氣稍不穩定，易有局部短暫陣雨。

張承傳說，13日鋒面快速通過，14日水氣就會減少；接著在16日、17日又有1波鋒面接近台灣北部海面，北部及東半部地區降雨機會再增加，整天會有局部短暫陣雨。

另外，13日至16日金門、馬祖易有局部霧或低雲，影響能見度。（編輯：管中維）1130410

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