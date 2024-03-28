鋒面通過北部入夜防雨 西半部31日留意較大雨勢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北28日電）氣象署表示，今晚明晨鋒面通過，北部降雨增加；30日至4月1日水氣最盛，31日西半部要留意有局部較大雨勢發生的機會；氣溫舒適偏暖，降雨期間北部高溫約攝氏24至26度。

中央氣象署預報員張承傳告訴中央社記者，今晚至明晨鋒面通過，北部降雨情況增加，中南部則是轉為多雲的天氣；明天白天後是轉東北至偏東風，北部、東北部有局部短暫雨，平地降雨稍緩，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

張承傳表示，30日起水氣增加，持續至31日、4月1日上半天都是降雨偏多的情況。

其中，30日中部以北、東北部及東部地區有局部短暫陣雨，31日再加上南部及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，西半部並有較大雨勢發生的機會；4月1日上半天中部以北、東北部地區及南部山區有局部短暫陣雨或雷雨，午後逐漸趨緩。

張承傳指出，4月2、3日是未來一週天氣相對穩定的2天；目前資料顯示4月4日又有一波鋒面接近台灣北部海面，清明連假實際的降雨範圍仍須再觀察。

氣溫方面，張承傳說，明天北部高溫約攝氏24度，其他地區約26至30度，各地低溫約20至23度；在降雨期間溫度變化不大，北部高溫在24至26度左右；4月2、3日天氣穩定，北部高溫有機會上看31、32度。

張承傳提醒，明天金門易有局部霧或低雲；夜晚及清晨西半部地區也有局部霧或低雲，影響能見度。（編輯：陳政偉）1130328