北部2日高溫降10度 下週氣溫一路降除夕偏濕冷

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（中央社記者張雄風台北1日電）氣象署今天表示，明天東北季風增強，北部高溫降幅約攝氏10度，預估20至23度；4日回溫，但5日起有鋒面及東北季風、7日大陸冷氣團及華南水氣接力影響，溫度一路下滑，估除夕偏濕冷。

中央氣象署預報員張承傳告訴中央社記者，明天、3日東北季風增強影響，這波冷空氣不強，各地低溫約17至19度，但北部高溫會有明顯下降，如今天大台北地區高溫約30度，明天則會降至約20到23度，整天偏涼。

張承傳提到，降雨部分，明天北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，3日雨區縮小，以桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨為主；4日東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，高溫約26、27度，東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。

張承傳表示，下週氣溫會一路下滑，5日清晨至上午鋒面通過，北台灣降雨較明顯，下半天東北季風稍增強，北部及東北部氣溫逐漸下降，高溫約21度；6日東北季風增強，迎風面仍會有雨，溫度再稍微下降。

張承傳說，7日大陸冷氣團南下、8日起影響，預估8日清晨中部以北低溫約13、14度，其他地區約16度；高溫部分北部約16度、中南部約24至28度；預估這波冷空氣會持續至10日、11日（初一、初二），北部低溫有機會下探11、12度。

除降溫外，張承傳指出，7日起華南雲雨區持續東移趨勢，北部及東北部地區有短暫雨，東部、東南部地區及中部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲；華南水氣預估持續影響至9日（除夕），這段時間若水氣和溫度能配合，不排除高山有機會降雪。

張承傳提醒，明天金門、馬祖及西半部地區；3日至5日西半部地區及馬祖仍有局部霧或低雲，影響能見度。（編輯：陳仁華）1130201