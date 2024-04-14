嘉義震不停 氣象署：未來2週防規模3至4地震

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（中央社記者張雄風台北14日電）氣象署地震中心統計，嘉義布袋半徑範圍10公里，自1日起至今已發生21次地震，研判為花蓮規模7.2地震之後，導致嘉義地下破碎帶應力調整；預估未來1、2週可能仍有規模3至4的地震發生。

嘉義從12日深夜起到13日上午發生8起地震，其中以嘉義縣布袋鎮13日凌晨2時44分規模4.9最大；而今天凌晨2時39分在嘉義縣義竹鄉又發生規模4.2地震，最大震度為義竹4級。

中央氣象署地震測報中心科長李伊婷今天在地震記者會中表示，統計嘉義布袋地震震央半徑10公里範圍，自1日起已發生21次地震；提醒民眾這1、2週仍可能有規模3至4的地震發生。

李伊婷解釋，由於花蓮規模7.2地震強度大，導致嘉義地下破碎帶應力調整，因此可能影響到西半部在盲斷層、未知斷層有能量釋放，才會造成近期有較多地震發生。

李伊婷進一步說明，由於梅山斷層是位於更北邊的位置，與布袋有一段距離，因此研判這些地震與梅山斷層無關。

地震中心提醒，台灣本來就是好發地震的區域，也不會因為403花蓮地震後，就減少發生地震機會，民眾仍要做好防震準備。（編輯：張雅淨）1130414