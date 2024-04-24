南投至台南5縣市防大雷雨 嘉義葫蘆谷防溪水暴漲
2024/4/24 15:10（4/24 15:25 更新）
（中央社記者張雄風台北24日電）氣象署今天下午針對南投、雲林、嘉義縣市及台南等5縣市發布大雷雨即時訊息；另外就嘉義縣草山溪（葫蘆谷）發布災防告警，留意溪水暴漲並盡速遠離。
中央氣象署今天下午持續更新「南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市」大雷雨即時訊息，持續時間至下午3時45分止，慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
另外，氣象署並發布山區暴雨之溪水暴漲警示，針對嘉義縣草山溪（葫蘆谷）發布災防告警，持續時間至下午4時44分。此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並盡速遠離；勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。（編輯：陳政偉）1130424
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