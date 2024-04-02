國台交與信誼基金會攜手 繪本變成親子音樂會

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（中央社記者趙靜瑜台北2日電）國立台灣交響樂團攜手信誼基金會，推出公益親子繪本音樂會，以信誼兒童文學獎得獎作品「企鵝演奏會」及「紅公雞」兩本繪本為主，加入說書人與弦樂四重奏，讓繪本更有感染力。

延續去年在台中中央書局推出親子繪本音樂饗宴成功模式，國台交與信誼基金會再度攜手合作，並擴大演出邀請偏遠小學師生與在地孩童同樂，國台交團長劉玄詠今天在記者會上表示，古典音樂與繪本合作，讓音樂會除了「聽覺」之外，更加上「視覺」的豐富內容，演出也會因此而更豐富。

「企鵝演奏會」的繪本作者陳彥伶表示，她在跟小朋友們講這本繪本時，常常需要發出繪本中口風琴吹奏的聲音，「但我一直無法精準哼出一段旋律，現在加上了國台交弦樂四重奏的音樂，讓繪本更有渲染力。」

陳彥伶表示，創作發想就是覺得企鵝的外型，看起來就像穿著燕尾服的音樂家，「這個故事想講的是非語言的溝通，保育員與企鵝無法用語言溝通，但最後只要願意，可以用自己的方式互相傳遞愛。」

陳彥伶說自己創作的初心，就是想要描繪愛的各種面向，也希望「希望演奏會」可以將愛傳播出去。

值得一提的是，音樂會還加上介紹古典音樂的小橋段，除介紹弦樂家族，也輕輕帶入「圓滑奏」等演奏名詞，讓小朋友在欣賞繪本音樂會的同時，也能知道古典音樂的樂器和演奏形式。

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信誼基金會營運長廖瑞文表示，從信誼最新大型調查發現，台灣1萬個受訪家庭中，有74%的家庭在孩子一歲以下便已進行親子共讀，「圖畫書雖然是平面載體，給孩子帶來的影響卻是多元而立體的。」他也歡迎大家親近繪本音樂會，用立體的方式感受閱讀美好。

繪本音樂會將從4月4日在國台交演奏廳，4月13日在雲林表演廳，4月14日在台中市葫蘆墩文化中心，4月20日在新竹市文化局演藝廳，4月27日在花蓮縣文化局演藝廳，4月28日在宜蘭演藝廳等演出，活動均免費索票入場。（編輯：龍柏安）1130402