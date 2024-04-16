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林口竹林山觀音寺捐7輛警車 助警察護治安

2024/4/16 13:45（4/16 14:26 更新）
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新北市林口區竹林山觀音寺16日舉行巡邏車捐贈典禮，捐贈7輛警車給新北市政府警察局林口分局，協助第一線警察同仁維護治安及社區安全。中央社記者楊侃儒攝 113年4月16日
新北市林口區竹林山觀音寺16日舉行巡邏車捐贈典禮，捐贈7輛警車給新北市政府警察局林口分局，協助第一線警察同仁維護治安及社區安全。中央社記者楊侃儒攝 113年4月16日
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（中央社記者楊侃儒新北16日電）新北市林口區竹林山觀音寺今天舉行巡邏車捐贈典禮，捐贈總價新台幣700萬元的巡邏車4輛、偵防車3輛，共7輛警車給新北市政府警察局林口分局，協助警察維護治安。

財團法人竹林山觀音寺董事長黃火旺告訴中央社記者，竹林山觀音寺對人民保母的支持一向不餘遺力，前幾年也捐贈反光背心給國道公路警察局，秉持取之於社會，用之於社會的心，特別捐贈巡邏車以及偵防車，加強員警維護地方治安的效率及社區居家安全。

新北市政府副市長朱惕之致詞表示，感謝竹林山觀音寺發揮愛心，捐贈警用巡邏車、偵防車給林口分局，目前設籍在林口區、泰山區的人口約21萬人，加上每天在兩區生活、就學、就業的人口可能有25萬人以上，都需要靠林口分局及各單位一起守護。

朱惕之表示，寺方結合十方大眾愛心捐贈車輛給在第一線打拚治安的警察，讓警察同仁能快速抵達現場，共同守護人民安全、社區治安，代表新北市政府感謝竹林山觀音寺大愛。（編輯：林恕暉）1130416

財團法人竹林山觀音寺董事長黃火旺（圖）16日表示，竹林山觀音寺對人民保母的支持一向不餘遺力，秉持取之於社會，用之於社會的心，特別捐贈巡邏車4輛、偵防車3輛，協助新北市林口分局警察同仁值勤。中央社記者楊侃儒攝 113年4月16日
財團法人竹林山觀音寺董事長黃火旺（圖）16日表示，竹林山觀音寺對人民保母的支持一向不餘遺力，秉持取之於社會，用之於社會的心，特別捐贈巡邏車4輛、偵防車3輛，協助新北市林口分局警察同仁值勤。中央社記者楊侃儒攝 113年4月16日
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