新北再查寶林茶室粄條供應商 責令全面暫停作業

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（中央社記者黃旭昇新北28日電）新北市衛生局表示，今天與經發局稽查寶林茶室疑食物中毒案粄條製造商，因粿條檢驗未出爐，且現場環境不潔，依食安法要求全面暫停作業，待改善完畢並提報告，審核後才可復工。

衛生局今天發布新聞表示，針對寶林茶室疑食物中毒案，27日已會同衛福部食藥署查核位於新北市的粄條製造商，現場抽驗原料及粄條成品送驗，協助釐清案情。

食品藥物管理科長楊舒秦接受中央社記者電訪表示，今天聯合經濟發展局稽查發現，粄條製造廠商的廠址作業範圍，與動力設備數量與原工廠登記事項不符，依工廠管理輔導法規定，命業者限期改善。

楊舒秦說，昨（27日）已命這家粄條業者暫停販售粄條，並下架、回收下游產品。今天稽查公司，因粿條的檢驗結果尚未出爐，無法排除與寶林茶室疑食物中毒案之彼此關係；且地板、牆壁及天花板環境不潔。

衛生局說，業者環境不符「食品良好衛生規範準則」，依食品安全衛生管理法第41條第1項第4款規定，令這家公司全面暫停作業及停止販售。等業者改善環境衛生並提出改善報告，報請新北衛生局審核查廠通過才可復工。

衛生局統計，本案截至27日累計通報7例，除醫院通報的4例外，有3例是27日民眾透過1999進線陳情，曾於24日至寶林茶室用餐後嘔吐、腹瀉，於25日至診所就醫，目前症狀皆已改善。

市府新聞局表示，市長侯友宜27日下午與今天中午分別前往北市新光醫院、台北醫學大學附設醫院，慰問被害家屬，表達全力協助；也協同台北市府、衛福部及檢警調釐清疑點，給家屬及社會真相，讓案情及早水落石出。

市府說，副市長朱惕之組專案小組，召集衛生、社會、民政、法制及經發局，全面提供關懷與照顧、法律協助。（編輯：張銘坤）1130328