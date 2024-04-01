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新北淡海國小公托開幕 70名額開放網路報名

2024/4/1 14:17
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（中央社記者高華謙新北1日電）新北市淡水區淡海國小公共托育中心今天開幕，新北市府社會局說，預計收托70名0至2歲嬰幼兒，自下午2時30分起開放網路報名，若報名人數超標，將於4月26日上午10時抽籤。

新北市政府副市長朱惕之出席開幕典禮時說，淡水淡海國小公托中心是新北市第122家公共托育中心，淡水地區人口持續增加，為提高在地送托處所，串聯淡海國小、幼兒園及公共托老中心，完善在地托育照顧。

朱惕之說，淡水淡海國小公共托育中心位於淡水新市鎮，具有山河海景觀，創造獨特性，目前新北市達成122處公托中心，加上私托中心241處，共有363處托嬰中心，至今年2月底，新北市居家托育人員登記人數6967人，家外托育率已達43%，遠高於全國平均。

新北社會局表示，為提升淡水新市鎮教育資源，教育局興建淡海國小，全校設施完善且兼具美感與e化綠建築校舍。校舍結合幼兒園、托育中心及托老中心等公共福利設施，打造「都會型學校」，提供師生及居民更優質學習環境及公共社福空間。

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社會局長李美珍說，這次淡水淡海國小公共托育中心收托70名0至2歲嬰幼兒，下午2時30分起開放網路報名（https://lovebaby.sw.ntpc.gov.tw/#/index），至4月25日下午5時截止，如果登記人數超過收托名額，將於4月26日上午10時抽籤，並於同日下午2時公告。

社會局表示，家長可上「新北市政府社會局網站」「新北育兒資訊網」「新北社會局」及「友善公托、幸福新北」Facebook查詢。（編輯：方沛清）1130401

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