同濟會北二區捐新北兒少服務車、育兒寶貝袋

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（中央社記者黃旭昇新北16日電）國際同濟會台灣總會北二區今天捐贈偏區兒少服務專車、育兒寶貝袋及救護車給新北市，盼提供幼兒簡易篩檢，提升救護能量。副市長朱惕之感謝同濟會關懷弱勢，投入公益。

社會局表示，同濟會北二區今天在板橋第一運動場前廣場，舉辦反毒、反霸凌、反飆車宣導，協助青少年導正觀念。另捐贈兒少服務專車、育兒寶貝袋及救護車給新北市府。

北二區主席陳椿香表示，同濟會今年在台50週年，捐贈2輛「小衛星偏區服務專車」，給新北市慷慨關懷協會及愛社區關懷協會。另外，3900袋「育兒寶貝袋」給新生兒家長，盼將關懷對象從青少年擴及兒童。

代表接受的副市長朱惕之表示，感謝同濟會多年支持公益，關懷守護弱勢兒少及偏鄉新北市民；盼望拋磚引玉，持續擴散愛心。

社會局副局長許秀能表示，「育兒寶貝袋」可幫助新生兒家長，透過工具簡易篩檢嬰幼兒感官、語言、動作、情緒和認知，瞭解學齡前相關發展知能，及早發現及早介入，降低發展遲緩。

同濟會捐贈清水消防分隊1輛救護車，消防局長李清安表示，新北市112年救護案有23萬餘件，救護車頻繁出勤耗損大，相當感謝各界幫助汰舊換新。（編輯：張銘坤）1130316