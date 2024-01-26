新北文化走春迎好運 7大館園體驗拍貼巴士打卡

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（中央社記者黃旭昇新北26日電）新北市文化局今天表示，春節將推出「文化走春」活動，贈送龍年限量紅包袋，並結合復古巴士及拍貼機進駐市內7大館園拍照打卡送好禮，藝文場館也辦理應景表演、手作課程。

新北市副市長朱惕之今天在文化局記者會指出，「文化走春」活動邀知名字體設計師宋政傑設計「龍」字的主視覺，圖案呈現一條龍聚攏環繞在一起，象徵新年人人團圓，福氣聚攏的吉祥涵義。

文化局表示，主視覺的圖案應用在專屬紅包組，將紅包左右雙拼起來，就是1條聚在一起的龍型圖案，也呼應「相聚」的主題。民眾在2月3日至2月7日至新北各博物館與藝文場館參與活動，就可獲得限量龍年特色紅包袋1組。

另外，文化局結合復古巴士及最近蔚為風潮的拍貼機，於2月11日至2月14日進駐新北博物館、林家花園、新北市美術館等7大館園，邀請市民使用拍貼機，將紀憶印製成照片留念。民眾只要在走春巴士駐館當天，於館內文化商店消費，不限金額可獲免費拍貼體驗券。各館還有線上抽獎送特色文創禮品。

文化局表示，各博物館還提供年節DIY體驗，其中十三行博物館以神獸與十三行出土考古文物為圖樣，邀民眾親手製作年味喜氣絹印吉祥畫；黃金博物館則舉辦拓印春聯活動。

另外，鶯歌陶瓷博物館舉辦Q萌龍工作坊，林本源園邸推出羊毛氈織皂手作體驗及燈籠手作體驗課程，淡水古蹟博物館辦理集章活動，小白宮及滬尾礮台的淡古聯萌可愛圖章，新北市美術館推出印製開運籤詩或御守。相關活動資訊可在新北市文化局官方網站查詢。（編輯：戴光育）1130126

新北市副市長朱惕之（左）26日在文化局記者會表示，春節期間舉辦文化走春活動，復古巴士結合近年蔚為風潮的拍貼機，將於2月11日至2月14日進駐博物館、林家花園及新北市美術館。（新北市文化局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 113年1月26日