DAZN宣布轉播台鋼主場賽事 雄鷹走上高雄街頭宣傳

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（中央社記者楊啟芳台北29日電）中華職棒新球季將在3月30日登場，新軍台鋼雄鷹隊備受矚目，體育台DAZN今天宣布將轉播本季雄鷹隊全主場賽事。雄鷹領隊劉東洋今天還率球團人員走上街頭宣傳，深耕高雄在地。

DAZN於日前與ELEVEN SPORTS集團達成收購協議，未來ELEVEN SPORTS集團將併入英國DAZN集團旗下繼續原有經營。DAZN日本暨亞太區執行長笹本裕今天透過官方新聞稿表示，「很高興DAZN旗下的DAZN 1、2、3頻道即將在3月1日和台灣觀眾見面。」

DAZN台灣董事總經理鄧儒宗表示，DAZN將在中華職棒35年轉播台鋼雄鷹全主場賽事，「這對於中華職棒重回6隊規模的時間點，可說是意義非凡。」除此之外，DAZN也將轉播中職樂天桃猿隊主場、MLB美國職棒大聯盟、日本職棒太平洋聯盟等賽事。

隨著開季邁入倒數，新軍台鋼雄鷹球隊、球團都積極備戰。雄鷹隊發布訊息表示，身為高雄在地球隊，今天走上街頭，領隊劉東洋、吉祥物TAKAO及球團人員在油廠國小捷運站1號出口驚喜現身，向市民宣告4月5至7日主場開幕戰在澄清湖棒球場，邀請高雄人挺高雄隊，一起進場看球。（編輯：張雅淨）1130229