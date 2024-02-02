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台鋼評估大巨蛋費用在可接受範圍 安排主場賽事

2024/2/2 16:59
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（中央社記者楊啟芳台北2日電）遠雄今天提送大巨蛋場地收費標準，中職新軍台鋼雄鷹領隊劉東洋表示，經評估後，費用在球團可接受範圍，因此會安排在大巨蛋比賽，讓北部球迷也可以看到第6隊全新面貌。

台北市政府今天表示，已收到遠雄提送的大巨蛋場地收費標準，以國內棒球賽事為例，售票入場活動場租為新台幣52.5萬元，加上10%票房抽成比例；若屬免費入場活動，因無票房抽成，場租為105萬元。

針對收費方式，台鋼雄鷹領隊劉東洋今天表示，今年是台鋼雄鷹第1年參加一軍賽事，除了全力經營高雄主場之外，也希望可以讓北部球迷看到中職第6隊的全新面貌，因此會在大巨蛋安排比賽，「經評估後，使用費用在球團可以接受的範圍。」

台鋼雄鷹隊今年將正式投入一軍賽事，首度亮相是3月31日客場與樂天桃猿隊交手，主場首戰為4月5日迎戰富邦悍將隊。主場安排部分，劉東洋在日前成軍記者會時指出，大約安排一半的主場在高雄澄清湖棒球場，除了台北大巨蛋，其他地方像是東部球場也會安排。（編輯：吳協昌）1130202

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#劉東洋
#台鋼雄鷹
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