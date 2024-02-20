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郭俊麟姿勢微調成效佳 對高知鬥犬先發飆146公里

2024/2/20 15:48
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（中央社記者謝靜雯台北20日電）中職統一獅隊今天與日本獨立聯盟高知鬥犬隊交手，投手郭俊麟先發3局失1分、最快球速146公里，驗收姿勢微調成效不錯；獅隊終場以2比1搶勝。

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊今天在日本高知與獨立聯盟高知鬥犬隊交手，投手郭俊麟先發，開賽稍微有狀況，單局被敲出3支安打，包括2支長打、失掉1分，2局過後回穩，2、3局讓對手6上6下、沒有多掉分數。

郭俊麟投3局被敲3支安打，投出3次三振，失掉1分責失分，獅隊4局啟動牛棚，李承鴻、姚杰宏各投2局，雖都有被敲安打，但展現危機處理能力，隊友團隊守備也很幫忙，沒讓對手拿下分數。

劉予承8局下接手投1局、最快球速145公里，投出三振2次，沒被敲出安打無失分，9局下守護神陳韻文登板，首打席造成對手斷棒形成內野滾地球，反而造成獅隊守備失誤、打者上壘，陳韻文及時回穩，沒讓對手延續攻勢，總計投1局有2次三振、最快球速146公里。

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獅隊3局上靠邱智呈二壘打、黃勇傳補上安打跑回追平分，5局上邱智呈、黃勇傳再度安打串聯，對手發生守備失誤讓獅隊跑回超前分。

郭俊麟透露，今天開賽首局主要以測試直球為主，遭對方鎖定擊出長打，但也透過比賽調整配球模式，另外，透過實戰，驗收投球姿勢微調後的成效，今天主要用7、8分力量在投球，投球的控制力及進壘品質成效還不錯，有修正過去的缺點，現階段沒有刻意催球速，只要依照現在的步調好好修正，球速自然有辦法往上提升，相信到正式季賽，應該可以更好。（編輯：李亨山）1130220

#黃勇傳
#邱智呈
#統一獅
#郭俊麟
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