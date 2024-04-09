勝騎士先發7局失1分展現壓制力 獅隊2轟擊敗兄弟

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（中央社記者謝靜雯台北9日電）中華職業棒球大聯盟統一獅隊洋投勝騎士今天先發展現壓制力，投7局飆8K失1分責失分，搭配捕手陳重羽火力支援、敲出2分砲，潘傑楷單場3安也有開轟，獅隊以5比1擊敗中信兄弟。

統一7-ELEVEn獅隊開季戰績優異，賽前6場比賽5勝1敗，晚間在主場台南棒球場迎戰中信兄弟隊，勝騎士（Mario Sanchez）2局上有狀況，先投出四壞保送，被曾頌恩「點」出內野安打，1人出局後被江坤宇敲出安打掉分。

勝騎士從2局上最後一個出局數算起，連抓13個出局數，直到7局上被首名打者許基宏敲出安打，但接著連抓3個出局數、力守不失分。

勝騎士總計用103球投7局，僅被敲出4支安打，投出8次三振、1次保送，失掉1分責失分，拿下個人本季第2勝，獲選單場最有價值球員（MVP）。

獅隊2局下2人出局後，潘傑楷先敲出內野安打，陳重羽敲出個人本季首轟，2分砲幫球隊2比1超前比數，5局下再靠失誤、邱智呈、陳傑憲接連安打多添1分保險分。

獅隊8局下潘傑楷敲出陽春砲，2人出局後黃勇傳二壘打延續攻勢，林佳緯選到保送上壘，邱智呈安打送回團隊第5分；潘傑楷今天上一軍馬上有表現，單場3安包括1轟，貢獻1分打點。（編輯：李明宗）1130409