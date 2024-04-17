張政禹敲關鍵追平三壘打 味全龍賞雄鷹6連敗

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（中央社記者楊啟芳台北17日電）中職今天在斗六棒球場的比賽，台鋼雄鷹隊雖一度取得領先，不過味全龍隊在7局上靠著張政禹敲出追平三壘安打，加上第9局灌6分，終場以12比3奪勝，讓雄鷹隊苦吞6連敗。

雄鷹在3局下率先展開攻勢，郭永維、葉保弟接連敲安打後，紀慶然選到保送形成滿壘，曾子祐敲二壘安打，帶有2分打點，魔鷹（Steven Moya）再擊出高飛犧牲打，取得3比0領先。

不過，龍隊在6局上先反攻1分；7局上郭嚴文、劉基鴻敲安打後，張政禹再擊出三壘安打，帶有2分打點追平比分，張祐銘再敲安打送回1分超前，接著林孝程、郭天信敲安打後，吉力吉撈．鞏冠擊出高飛犧牲打得1分；8局上再添1分。

9局上龍隊更是靠著6支安打、1次保送，灌進6分，終場龍隊就以12比3擊退雄鷹隊，奪下2連勝，並賞給雄鷹6連敗。此戰龍隊張政禹5打數演出3安猛打賞，其中1支是關鍵追平三壘安打，包辦2打點、1得分，獲選為單場MVP。

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龍隊先發投手艾璞樂（Tyler Eppler）今天用88球投6局，被敲4支安打，出現1次保送，飆出7次三振，失掉3分，演出優質先發，奪下本季首勝；接著陳禹勳、銳歐（Rio Gomez）、呂詠臻各投1局，都沒有失分。

而雄鷹隊洋投哈瑪星（Nick Margevicius）中職生涯初登板，用96球投6局，被敲4支安打，出現2次四死球，飆出9次三振，僅失掉1分；不過接替登板的謝葆錡投0.1局掉3分，最後承擔敗投。（編輯：陳仁華）1130417