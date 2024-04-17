辛元旭2安2打點奪MVP 悍將擊敗兄弟2連勝

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（中央社記者謝靜雯新北17日電）中職富邦悍將今天靠著5局下戴培峰敲出追平比數2分砲，辛元旭6局下敲出超前比數安打，加上比賽後半段攻勢串聯搶分，終場以10比4擊敗中信兄弟隊、奪下近期2連勝。

富邦悍將隊今天在主場新莊棒球場迎戰中信兄弟隊，悍將2下有攻勢，靠著王正棠、高國麟接連安打、辛元旭敲出滾地球送回第1分。

悍將先發投手戈威士（Keyvius Sampson）3局上有狀況，先被高宇杰敲出安打，接著投出3次四壞保送送給對手1分，被許基宏敲高飛犧牲打再失1分，5局上被許基宏、陳子豪接連安打失掉2分。

悍將5局上打完1比4落後，5局下靠著觸身球保送、辛元旭安打、陳真滾地球先追1分，戴培峰敲出個人本季首轟、2分砲扳平比數；悍將6局下2人出局後靠著失誤、辛元旭三壘打送回超前分。

悍將7局下從兄弟的失誤開始，滿壘時申皓瑋適時安打送回2分，范國宸安打添分，再靠失誤搶進壘包，高國麟補上安打再拿2分，單局攻下5分、奠定勝基。

悍將隊先發投手戈威士投5局用100球，失掉4分責失分、無關勝敗，王尉永中繼投1局無失分、奪下勝投。悍將總教練陳金鋒表示，戈威士的球不好打，但今天投出5次四壞保送是比較麻煩的地方，控球是問題， 接下來會再跟投手教練討論，明天決定是否讓戈威士下二軍調整。

辛元旭單場2安2打點、為勝利打點，獲選單場最有價值球員（MVP），陳金鋒表示，辛元旭今年球季目前為止，無論攻擊、守備都非常好，但並沒有什麼特別調整，主要是教練團一直要求確實擊球，做好選球最重要。

辛元旭笑說，本來以為今天的MVP會是戴培峰，因為那發2分砲蠻關鍵的，兄弟今天先發投手德保拉（Jose De Paula）並不好攻擊，比賽前半段團隊安打數也不多，想辦法做好設定、確實擊球，收到好的效果。

悍將今年開季前半段戰績不理想，但辛元旭表示，目前覺得球隊氣氛不錯，不管輸球還是贏球，心態上落差都不會太大。（編輯：陳仁華）1130417