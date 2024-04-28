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江國豪久違投最後一任壓力大 無失分奪本季首勝

2024/4/28 15:51
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（中央社記者謝靜雯新北28日電）富邦悍將隊投手江國豪前2場都是優質先發沒能搶勝，昨天睽違許久的救援登板，投1局無失分、本季首勝開張；江國豪說，很久沒當最後一任投手，會左右球隊勝負當然壓力比較大。

中職悍將隊昨天與味全龍隊打到突破僵局制延長賽，10局打完3比3僵持不下，第11局上江國豪接手登板，投1局無失分，11局下靠著林哲瑄再見安打，悍將以4比3搶勝，江國豪奪下本季首勝。

江國豪前一次投最後一任已經是2022年7月，他表示，當最後一任投手當然壓力比較大，因為會左右球隊勝負，但還是要做好自己的工作。

江國豪因為下雨跳過一次先發，昨天比賽牛棚待命，9局時接到教練團通知，如果比賽打到11局，要他準備接手登板，面對突破僵局制二壘有人的局面，從9局就開始有心理準備，模擬怎麼面對打者，打者可能會積極進攻或是短打。

前幾天因為下雨，江國豪也發願如果可以順利登板奪勝投就送實戰球衣，雖然還是沒能如期先發，但本季首勝終於開張，他也會兌現承諾。

前2場先發好投沒有勝投，江國豪表示，棒球比賽就是這樣，想辦法把該有的內容丟出來，勝投自然而然就會出現，每場比賽都努力幫助球隊贏球。（編輯：張雅淨）1130428

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