南島族群婚禮浪漫 美籍越南裔新人來台互訂終身

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（中央社記者李卉婷屏東縣30日電）南島族群婚禮今天在涼山遊憩區登場，10對中還有1對美籍越南裔新人來台互訂終身，在部落耆老及族人吟唱古謠下，遵循排灣族貴族傳統婚禮儀式進行，現場洋溢浪漫及感動。

2024南台灣最具指標的原鄉活動「南島族群婚禮」，今天在瑪家鄉涼山遊憩區登場，包含1對美籍越南裔新人共有10對參與，現場洋溢著濃濃溫馨與感動。

交通部觀光署副署長周廷彰出席活動並表示，南島族群婚禮牽引著上百對新人一生一世的愛戀，今天一起見證排灣族貴族傳統婚禮儀式，從求婚、下聘、驗聘、成婚和圍舞等儀式，歡迎外國人士一起參與，體驗神聖且莊重的原住民族傳統結婚儀式。

屏東縣長周春米擔任證婚人並表示，南島族群婚禮舉辦至今已邁入第17屆，每年婚禮不僅對新人是非常重要的儀式，也是大家了解原民傳統婚禮的重要時刻，今天在「涼山情歌」的故鄉舉辦結婚儀式，意義非凡。

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「結婚是人生重要的階段，將來需承載更多重量去照顧彼此。」周春米說，10對新人攜手展開另一段人生，旅途中也許會夾雜著驚喜與挑戰，期待雙方用愛包容、互相扶持讓彼此成為神隊友。

南島族群婚禮是由交通部觀光署茂林國家風景管理處結合瑪家、三地門、霧台鄉公所共同籌劃，並由部落族人呈現傳統、隆重結婚儀式，包括以排灣族最傳統頭目婚禮方式進行，不僅讓部落族人見證新人誓約，也讓參與活動的民眾踏著原民部落的土地締結姻緣，感受著屏東原鄉的人文風情。（編輯：謝雅竹）1130330