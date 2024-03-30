更多編輯台推薦新聞：
徐若熙將投台北大巨蛋中職第1球 開幕戰挑戰3萬人
運動

徐若熙將投台北大巨蛋中職第1球 開幕戰挑戰3萬人

狗不只聽得懂人類指令 研究顯示大腦能記得物品名稱
國際

狗不只聽得懂人類指令 研究顯示大腦能記得物品名稱

米酵菌酸攻擊細胞粒線體致死率高 留意這些事免恐慌
生活

米酵菌酸攻擊細胞粒線體致死率高 留意這些事免恐慌

紅球計畫3/29起連10天現身台南 追球路線一次看
生活

紅球計畫3/29起連10天現身台南 追球路線一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

大武山成年禮 44名學員負重逾15公斤挑戰自我

2024/3/30 14:19（3/30 14:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
大武山成年禮每年吸引大批青年學子挑戰，今年有44名學員通過2階段行前訓練，30日將分別負重逾15公斤裝備啟程，進行3天2夜挑戰自我，屏東縣長周春米（前中，黃衣）到場加油打氣，祝福學員順利、平安完成這趟學習之旅。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 113年3月30日
大武山成年禮每年吸引大批青年學子挑戰，今年有44名學員通過2階段行前訓練，30日將分別負重逾15公斤裝備啟程，進行3天2夜挑戰自我，屏東縣長周春米（前中，黃衣）到場加油打氣，祝福學員順利、平安完成這趟學習之旅。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 113年3月30日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣30日電）屏東縣政府舉辦大武山成年禮邁入第27屆，有44名學員通過2階段訓練，今天分別負重逾15公斤裝備啟程，進行3天2夜自我挑戰，屏東縣長周春米到場加油打氣。

大武山成年禮每年吸引大批青年學子挑戰，今年有100多名學子報名，歷經2階段行前訓練後，甄選出44名學子，今天在北大武山之門舉行入山儀式。

周春米會中表示，學員將歷經3天2夜的自我挑戰，跟著指揮官與領隊腳步一起入山，到森林裡面探險、與山做朋友，是段難以想像的歷程，非常敬佩學員堅忍精神，祝福學員順利、平安完成這趟學習之旅，更期待透過成年禮儀式留下青春難忘的回憶。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

屏東縣民政處指出，攀登北大武山體能要求較高，因此在訓練階段中，參加訓練的學員都要完成負重及環境生態訓練，男學員至少揹負18公斤、女學員15公斤重的裝備登山，為攀登北大武山預作訓練，不僅攜手渡過層層考驗，在過程中更加體會團隊合作重要性。

民政處說，今年的大武山成年禮主題為「時光之穗」學員將踏上無限可能之路，行走在大武山的稜線上，期待學子能在這塊人文薈萃的土地上併肩努力，一起走入大武山的胸懷中，寫下屬於自己的青春故事。（編輯：郭諭儒）1130330

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.196