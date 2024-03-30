大武山成年禮 44名學員負重逾15公斤挑戰自我

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（中央社記者李卉婷屏東縣30日電）屏東縣政府舉辦大武山成年禮邁入第27屆，有44名學員通過2階段訓練，今天分別負重逾15公斤裝備啟程，進行3天2夜自我挑戰，屏東縣長周春米到場加油打氣。

大武山成年禮每年吸引大批青年學子挑戰，今年有100多名學子報名，歷經2階段行前訓練後，甄選出44名學子，今天在北大武山之門舉行入山儀式。

周春米會中表示，學員將歷經3天2夜的自我挑戰，跟著指揮官與領隊腳步一起入山，到森林裡面探險、與山做朋友，是段難以想像的歷程，非常敬佩學員堅忍精神，祝福學員順利、平安完成這趟學習之旅，更期待透過成年禮儀式留下青春難忘的回憶。

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屏東縣民政處指出，攀登北大武山體能要求較高，因此在訓練階段中，參加訓練的學員都要完成負重及環境生態訓練，男學員至少揹負18公斤、女學員15公斤重的裝備登山，為攀登北大武山預作訓練，不僅攜手渡過層層考驗，在過程中更加體會團隊合作重要性。

民政處說，今年的大武山成年禮主題為「時光之穗」學員將踏上無限可能之路，行走在大武山的稜線上，期待學子能在這塊人文薈萃的土地上併肩努力，一起走入大武山的胸懷中，寫下屬於自己的青春故事。（編輯：郭諭儒）1130330