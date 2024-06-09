余謙先發奪個人本季首勝 雄鷹確定無緣上半季冠軍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北9日電）中職中信兄弟隊投手余謙今天先發5.2局失2分、岳東華開轟，兄弟以4比3擊敗台鋼雄鷹隊、近期2連勝，余謙奪下個人本季首勝。雄鷹隊淘汰指數歸零，成為上半季首支被淘汰球隊、無緣上半季冠軍。

中信兄弟今天在主場洲際棒球場迎戰台鋼雄鷹隊，兄弟隊1局下岳政華率先敲出安打、岳東華開轟，2分砲幫助球隊取得領先，3局下2人出局後再起攻勢，曾頌恩選到保送、詹子賢二壘打送回團隊第3分。

兄弟隊4到7局沒有分數進帳，8局下陳子豪率先敲出三壘打，1人出局後詹子賢補上安打，替球隊多添1分保險分。

兄弟隊先發投手余謙今天開賽就有危機，1局上1人出局後保送陳文杰，被王柏融、魔鷹（Steven Moya）接連敲出安打攻占滿壘，關鍵時刻連飆2次三振、化解失分危機。

余謙4局上再遇狀況，先被杜家明敲出二壘打，1人出局後暴投讓杜家明上到三壘，再被藍寅倫敲出高飛犧牲打失分，6局被魔鷹、杜家明接連敲出安打，1人出局後再被藍寅倫敲出高飛犧牲打再掉1分，接著投出保送後退場。

兄弟牛棚投手群僅在9局上讓雄鷹隊靠著曾子祐、陳文杰、王柏融接連安打再追回1分，但適時止血，沒讓雄鷹延續攻勢，雄鷹吞敗，上半季淘汰指數歸零，確定無緣上半季冠軍。

余謙今天總計用92球投5.2局被敲出6支安打，投出5次三振、4次四死球保送，失掉2分責失分，余謙奪下個人本季首勝。

兄弟隊岳東華個人本季第5轟出爐，詹子賢單場4打數敲出3支安打、貢獻2分打點，獲選單場最有價值球員（MVP）。（編輯：陳仁華）1130609