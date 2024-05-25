林政華一軍首度對決余謙有趣 隊友更關心盜壘開張

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（中央社記者謝靜雯桃園25日電）樂天桃猿野手林政華19日出賽拿下MVP，與高中學長余謙一軍投打對決事後回想覺得有趣。林政華近況不錯，隊友成晉適時給建議，而宋嘉翔則更關心林政華本季首盜何時出爐。

樂天桃猿隊19日與中信兄弟隊交手，桃猿隊野手林政華單場2安，守備上有關鍵美技表現，最終球隊4比3搶勝，林政華生涯首度獲選單場MVP。

19日比賽兄弟隊的先發投手余謙是林政華台東體中棒球隊學長，林政華笑說，很久沒有打學長的球，19日一軍首度對決，賽前看到先發投手時注意到，但比賽時專注場上，事後回想起覺得很有趣。林政華19日與余謙對決2打數敲出1支二壘打。

林政華近況升溫，他感謝學長和教練團給很多經驗和想法上的建議，特別是角色相似的隊友成晉。林政華透露，成晉雖然在二軍，但看一軍的比賽無論跑壘、打擊、守備，如果有什麼問題，都會提醒他，前陣子打不好時，成晉也有分享一些策略和想法、幫助很大。

除了成晉，隊友宋嘉翔也很關心林政華，但關心的是林政華的「盜壘」，腳程是林政華的優勢，但本季盜壘還沒開張，林政華苦笑說，有時候知道是不錯的時機，但會有點猶豫，「就是要過心裡那一關，也是今年需要突破的地方。」

林政華今年獲得機會多，他表示這兩年角色定位差不多，只要教練團需要，都希望至少可以拿出平均水準的表現，不要落差太大，全力幫助球隊拿下勝利。（編輯：陳政偉）1130525