「大齡菜鳥」劉貴元一軍亮相 老天眷顧肯努力的人

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（中央社記者謝靜雯新北10日電）中信兄弟隊野手劉貴元等了4年8日完成中職一軍初亮相，雖然才22歲但自稱是「大齡菜鳥」，總教練平野惠一看見他的努力也期許隊內競爭，認為「老天有在眷顧肯努力的人。」

劉貴元2020年被兄弟隊選進，但前幾年沒有一軍出賽機會，甚至2度在季後被放入60人保留名單之外，今年終於完成一軍初亮相，8日比賽後半段替補上場，首打席生涯首安就出爐、上壘後跑出生涯首盜。

劉貴元昨天比賽也是後半段替補上場，敲出生涯首支三壘安打、首分打點出爐，也跑進生涯首得分。

在兄弟隊總教練平野惠一眼中，劉貴元是球隊數一數二努力的球員，也提到昨天打三壘打那個打席，前一球打成三壘界外飛球、守備員沒有接好，才讓他有機會打出三壘打，「老天有在眷顧肯努力的人。」

劉貴元腳程雖然不算球隊最快，但去年整季在二軍跑出14次盜壘成功，一上到一軍馬上有盜壘；平野惠一稱讚劉貴元盜壘技巧好，劉貴元則感謝陣中學長周思齊的分享，「學長平時就會跟我分享打擊和跑壘技巧，他有出過書、把握機會多請教」，也笑說周思齊有叫他去買書看。

劉貴元自稱為「大齡菜鳥」，剛上到一軍很緊張，周思齊會帶著他、鼓勵他不用太緊張，目前一軍出賽感覺還不錯，比賽張力很大，還有很多不了解的地方、所以還有點生疏。

平野惠一表示，劉貴元上到一軍就能有適時貢獻，相信守備位置相同的野手岳政華應該也有危機感，會思考如果再沒有表現可能位置就會被搶走，教練團也樂見隊內競爭。（編輯：陳政偉）1130510