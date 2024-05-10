劉貴元一軍亮相同窗劉俊豪送祝福 同穿85號場上拚

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯新北10日電）中信兄弟野手劉貴元、富邦悍將野手劉俊豪是美濃國小隊友，兩人職棒背號都選已故總教練徐生明的85號，劉貴元等了4年完成一軍亮相，劉俊豪送上祝福，兩人要帶著徐總精神繼續拚。

劉貴元和劉俊豪是美濃國小畢業校友、為徐生明的子弟兵，2人進到職棒後都選了85號背號，也有帶著徐總精神在場上拚戰的意味，劉貴元表示，看到劉俊豪先在一軍打出表現、替他開心，自己則繼續加油，今年升上一軍、劉俊豪也有傳訊息說恭喜。

劉貴元8日完成中職一軍初亮相，首打席就敲出生涯首安、跑出首盜，昨天比賽敲出首支三壘打，首打點、首得分都出爐。

劉俊豪本週則是在嘉義與悍將巴士會合、隨隊一軍到台東，今天在新莊棒球場比賽也持續隨隊；從國小到國中都是隊友，劉俊豪持續關注劉貴元上到一軍的表現，首安出現馬上傳訊息「水喔！」鼓勵他，也提到兩人如果有一同回美濃時，見到面講的都是棒球，也會相約去學校練習，劉貴元會請教他傳球相關的問題。

劉貴元趕在母親節前完成一軍初亮相，剛好那場比賽他媽媽、阿嬤都有到場觀賽，媽媽賽後接受球隊拍攝影片訪問時難掩激動情緒、眼淚潰堤；劉貴元表示，媽媽是比較感性的人，之前選秀獲選時媽媽也有哭出來，家人到場看球剛好可以看到自己一軍初亮相也很感動。

劉貴元提到，上到一軍好好把握，沒有特別設定什麼目標，把該做的工作做好，其他的順其自然。（編輯：陳政偉）1130510