台鋼雄鷹主場開幕戰話題多 4/5預售破萬張

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（中央社記者謝靜雯台北25日電）中職新軍台鋼雄鷹隊今年加入一軍例行賽，隊史主場開幕戰將於4月5日在澄清湖棒球場舉行，今天中午預售票開賣就突破萬張，獲得球迷熱烈支持。

雄鷹隊迎接中職隊史首個一軍賽季，今天宣布主場開幕戰將邀請日本國家代表隊前後任總教練栗山英樹、井端弘和擔任貴賓，為雄鷹歷史性的主場第一戰再添榮耀。

雄鷹隊發布新聞稿表示，上半季主場例行賽（除台北大巨蛋場次外）預售票於今天中午12時開賣，立即獲得球迷熱烈迴響，澄清湖棒球場歷史性開幕戰門票預售突破萬人，4月6日第2戰預售也突破6000張，兩戰對手都是富邦悍將隊。

高雄在地職業棒球隊台鋼雄鷹深耕高雄，除了路口「拜票」活動，更將於3月30日在高雄市區車掃，由總教練洪一中帶領人氣球星陳文杰，還有台鋼集團桂田文創Wing Stars啦啦隊，再次走上高雄街頭，號召高雄市民站出來，用實際行動繼續猛催主場開幕系列戰票房，希望獲得在地球迷的認同。（編輯：張雅淨）1130325