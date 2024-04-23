伍祐城腰輕微拉傷下二軍 蕭任汶談土投樂見隊內競爭

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（中央社記者謝靜雯新北23日電）中職台鋼雄鷹隊本土投手伍祐城21日先發傷退，投手教練蕭任汶表示，伍祐城腰輕微拉傷，保險起見適度休息是必要的，他也樂見隊內競爭，盼本土投手保持鬥志。

雄鷹隊20歲投手伍祐城是球隊極力培養的先發投手戰力，21日對中信兄弟隊先發傷退，總計投2局被敲3支安打，失掉1分非責失分吞敗，昨天被下放二軍。

雄鷹隊投手教練蕭任汶表示，伍祐城的腰有點輕微拉傷、但不嚴重，開季到現在也投了3場一軍先發，伍祐城在進職棒前本來就有點舊傷，他是球隊重點培育的球員，適度休息是必要的。

雄鷹隊開季目前為止，本土先發投手表現不遜色，較有經驗的投手江承諺3場先發戰績1勝1敗，防禦率1.00；年輕投手陳柏清20日比賽投出代表作，7.2局僅被敲出1支安打、無失分搶勝，率隊中止7連敗。

蕭任汶表示，江承諺本來就是穩定、有經驗的投手。20日看到陳柏清投出這麼好的表現也很感動，蕭任汶笑說，「要跟伍祐城說，不要讓陳柏清專美於前」，隊內競爭也可以讓球員保持戰鬥力和鬥志。

蕭任汶提到，陳柏清20日那場先發，其實一直在團體成績和個人成績間傷腦筋，他自己是傾向團體成績為重，沒想到可以兩全其美，「要給陳柏清100個讚」。（編輯：張雅淨）1130423