雄鷹單局灌6分逆轉悍將 伍祐城生涯初登板奪勝

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（中央社記者楊啟芳台北7日電）中職今天在澄清湖球場的賽事，台鋼雄鷹隊在落後5分的情況下，4局下滿壘時張肇元敲安打帶起反攻，灌進6分大局逆轉，終場以6比5擊敗富邦悍將，伍祐城生涯初登板就奪勝。

悍將在1局上靠著申皓瑋從伍祐城手中轟出2分全壘打，先馳得點；4局上戴培峰敲安打、林哲瑄選到保送後，李宗賢敲出二壘安打，帶有2分打點，王勝偉再敲1打點安打，悍將取得5比0領先。

不過雄鷹隊在4局下展開絕地大反攻，郭永維選到四壞保送、王柏融遭觸身球後，魔鷹（Steven Moya）擊出內野安打形成滿壘，張肇元再敲安打帶有2分打點，接著陳文杰擊出1打點滾地球，王博玄再敲二壘安打送回1分，僅剩1分落後。

雄鷹二、三壘有人時，杜家明擊出滾地球送回追平分，接著曾子祐選到保送，郭永維再敲安打得到超前分，單局灌進6分，終場雄鷹以6比5獲勝。

此戰張肇元2打數敲出1支安打，選到2次保送，包辦2打點、1得分，獲選為單場最有價值球員（MVP），另外，王博玄敲出生涯首安、首打點。

雄鷹20歲先發投手伍祐城用99球投5局，被敲7支安打，出現4次四死球，送出3次三振，失掉5分。不過在隊友火力支援下，以及牛棚投手謝葆錡、賴鴻誠、王躍霖、雷公（Reymin Guduan）接力壓制，伍祐城生涯初登板就奪下生涯首勝。（編輯：管中維）1130407