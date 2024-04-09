更多編輯台推薦新聞：
專訪／希臘籍女婿花蓮地震救援全紀錄：我不是英雄只是履行承諾
生活

專訪／希臘籍女婿花蓮地震救援全紀錄：我不是英雄只是履行承諾

全國性公投電子連署系統4/10上線 有自然人憑證即可連署
政治

全國性公投電子連署系統4/10上線 有自然人憑證即可連署

影片／北美日全食登場 美國各地民眾卡位搶看歡呼迎奇景
國際

影片／北美日全食登場 美國各地民眾卡位搶看歡呼迎奇景

網傳腸粉河粉等食材易產生邦克列酸 學者：不常見免恐慌
生活

網傳腸粉河粉等食材易產生邦克列酸 學者：不常見免恐慌

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

張肇元當英雄敲隊史首支再見安 率雄鷹擊敗桃猿

2024/4/9 22:46（4/9 23:25 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中華職棒台鋼雄鷹9日在主場澄清湖棒球場迎戰樂天桃猿，兩隊攻勢往來，雄鷹領先了7局、8局被桃猿超前比數，9局下靠著張肇元（右4）敲出隊史首支再見安，終場以6比5搶勝。圖為雄鷹逆轉勝，球員開心衝上場慶祝。（台鋼雄鷹隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年4月9日
中華職棒台鋼雄鷹9日在主場澄清湖棒球場迎戰樂天桃猿，兩隊攻勢往來，雄鷹領先了7局、8局被桃猿超前比數，9局下靠著張肇元（右4）敲出隊史首支再見安，終場以6比5搶勝。圖為雄鷹逆轉勝，球員開心衝上場慶祝。（台鋼雄鷹隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年4月9日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北9日電）中職台鋼雄鷹今天與樂天桃猿交手，兩隊攻勢往來，雄鷹領先了7局，8局被超前比數，9局下靠張肇元敲出隊史首支再見安，以6比5搶勝，雄鷹隊追平新球隊開季前6戰奪4勝最佳成績。

台鋼雄鷹隊在主場澄清湖棒球場迎戰桃猿隊，雄鷹隊先發投手江承諺先發展現壓制力，僅在5局被廖健富、林承飛敲出安打失分，總計用88球投6局，被敲出5支安打，投出5次三振、沒有四死球保送，失掉1分責失分，優質先發無關勝敗。

雄鷹隊前7局打完3比1領先，8局上投手、守備都有狀況，讓桃猿隊單局攻下4分，以5比3翻轉戰局。

雄鷹隊展現韌性，9局下曾子祐、郭永維都選到四壞保送上壘，王柏融敲出場地二壘安打送回1分，魔鷹（Steven Moya）獲得故意四壞保送，滿壘時張肇元敲出再見二壘打、一棒2分幫助球隊逆轉搶勝，雄鷹隊總教練洪一中開心送上擁抱。

張肇元敲出個人首支再見安，也是隊史一軍首支再見安打，獲選單場最有價值球員（MVP），賽後接受主場MVP訪問時還先自我介紹「我叫張肇元」，提到9局下打席沒有想太多，只想要幫助投手，也讓球迷開心。

雄鷹隊後援投手黃群投1.2局被敲1支安打，投出2次三振、無失分，拿下個人一軍生涯首勝。

雄鷹隊開季前6戰拿下4勝，追平1997年和信鯨寫下的新球隊開季前6戰奪4勝最佳成績。（編輯：管中維）1130409

#桃猿隊
#台鋼雄鷹
#張肇元
#雄鷹隊
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.85