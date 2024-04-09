張肇元當英雄敲隊史首支再見安 率雄鷹擊敗桃猿
2024/4/9 22:46（4/9 23:25 更新）
（中央社記者謝靜雯台北9日電）中職台鋼雄鷹今天與樂天桃猿交手，兩隊攻勢往來，雄鷹領先了7局，8局被超前比數，9局下靠張肇元敲出隊史首支再見安，以6比5搶勝，雄鷹隊追平新球隊開季前6戰奪4勝最佳成績。
台鋼雄鷹隊在主場澄清湖棒球場迎戰桃猿隊，雄鷹隊先發投手江承諺先發展現壓制力，僅在5局被廖健富、林承飛敲出安打失分，總計用88球投6局，被敲出5支安打，投出5次三振、沒有四死球保送，失掉1分責失分，優質先發無關勝敗。
雄鷹隊前7局打完3比1領先，8局上投手、守備都有狀況，讓桃猿隊單局攻下4分，以5比3翻轉戰局。
雄鷹隊展現韌性，9局下曾子祐、郭永維都選到四壞保送上壘，王柏融敲出場地二壘安打送回1分，魔鷹（Steven Moya）獲得故意四壞保送，滿壘時張肇元敲出再見二壘打、一棒2分幫助球隊逆轉搶勝，雄鷹隊總教練洪一中開心送上擁抱。
張肇元敲出個人首支再見安，也是隊史一軍首支再見安打，獲選單場最有價值球員（MVP），賽後接受主場MVP訪問時還先自我介紹「我叫張肇元」，提到9局下打席沒有想太多，只想要幫助投手，也讓球迷開心。
雄鷹隊後援投手黃群投1.2局被敲1支安打，投出2次三振、無失分，拿下個人一軍生涯首勝。
雄鷹隊開季前6戰拿下4勝，追平1997年和信鯨寫下的新球隊開季前6戰奪4勝最佳成績。（編輯：管中維）1130409
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