拿不出新竹棒球場土壤檢測報告 議員批高虹安說謊

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（中央社記者魯鋼駿新竹市12日電）民進黨新竹市議員劉康彥今天說，竹市府去年5月底到新竹棒球場採樣7包土，稱要送美國實驗室，但至今仍拿不出檢測結果，質疑土壤未送美國，新竹市長高虹安從頭到尾在說謊。

對此，新竹市政府表示，新竹棒球場去年5月31日取樣土壤，已於去年送美國專業實驗室檢測，檢測結果與去年7月13日美方專家來台取樣的土壤性質相同。

關於土壤何時寄出，市府說，採樣後第一時間交由悍創運動行銷公司。但是否有檢測報告等相關問題，市府則無正面回應。

高虹安去年1月召開記者會稱新竹棒球場有挖出廢棄電線、磚頭等異物，質疑工程涉偷工減料。市府於同年5月底派人帶著鏟子、密封袋到棒球場挖掘土壤，稱要將土壤檢體送美國檢驗。

劉康彥今天向中央社記者表示，去年5月31日市府到新竹棒球場採樣7包土，高虹安稱要送美國實驗室檢測，但去年7月美方場務專家來台時，悍創公司人員稱土壤尚未送美，還在悍創辦公室。

劉康彥說，後續他向市府追問7包土壤去向，竟得到「檢測數據有保密條款」「不對外公開」等答覆。今年3月再向市府工務處詢問7包土送驗結果，得到函覆稱「此次土壤取樣，僅提供市府、廠商及相關專業單位參考之用」。

劉康彥說，他昨天在新竹市議會質詢時向高虹安詢問7包土下落，竟無法給出明確答覆，甚至推給悍創公司，質疑市府未對悍創追究土壤去向，隨便處理市府財產，甚至懷疑土壤根本未送美國實驗室，高虹安從頭到尾都在說謊。

竹市府發布新聞稿表示，去年5月採樣的土壤由悍創公司協助送至美國專業實驗室檢測，與同年7月美方專家來台取樣土壤的檢測結果相同，均無法提供足夠排水性能，含細小石塵顆粒且太過緊實，升高球員受傷風險。（編輯：李淑華）1130612