住戶控殯儀館噪音交通亂象 新北：加強取締改善

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（中央社記者高華謙新北2日電）民進黨新北議員黃淑君收到陳情，指新北市立殯儀館周遭噪音與交通亂象不斷，市長侯友宜表態不迴避問題卻沒作為。新北市府說，已針對研議噪音取締對策，並加強取締交通違規。

黃淑君指出，3月19日舉行過地方區政說明會，侯友宜面對新北市立殯儀館亂象，首度表態「絕不迴避」；後來她在4月1日召開殯儀館周遭交通檢討協調會，周邊社區代表抱怨聲不斷，有人指環河西路5段集結送葬龐大隊伍鑼鼓喧天，影響社區出入交通安全及生活品質。

黃淑君說，協調會中決議海山警分局每天上午9時至下午4時加強取締環河道路及新月一、二、三街；環保局加強取締環河道路噪音，另提供稽查違規影片給殯葬處執法開罰；殯葬處加強宣導新海路往環河道路車輛噪音問題，並於4月底前會同公會周知罰則內容。

黃淑君質疑，協調會剛做成決議，今天又有陳情指一早又見違規車輛，新北市府不斷跳票。

新北市政府民政局表示，殯葬處持續要求業者遵守交通規則並降低陣頭音量，殯葬處也已邀集警察局、環保局等針對喪葬車隊行經板橋環河西路5段器樂演奏或播放音響產生噪音取締方式研議執行對策，以達管制效果。

海山警分局表示，今天上午10時30分獲報後，警員至環河西路5段確實發現送葬隊伍緩慢前行，不過當時車流順暢，因此要求儘速完成儀式駛離；會再確實依照4月1日協調會結論執勤。

海山警分局說，今天上午針對新北市立殯儀館周邊路段，共舉發6件違規停車，將持續加強取締違規。

環保局說，已規劃安排移動式噪音監測設備採證，如果監錄到殯葬服務業辦理送葬相關事宜的噪音，將移請殯葬管理處依權責查處告發，以維護市民安寧。（編輯：方沛清）1130402